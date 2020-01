East Sussex entertainment listings, Friday to Thursday, January 17-23

Concerts, stage shows, films, exhibitions and stand-up comedy gigs

FRIDAY, JANUARY 17

COMEDY

KRATER COMEDY CLUB: Friday to Sunday, various times, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 0845 293 8480. Acts can include: Ola, Maisie Adam, Dave Fulton, MC Thomas Green, Chris Betts, Diane Spencer, Scott Bennett and Hubert Mayr.

GIGS

BUTTONED DOWN DISCO: 11pm, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 0845 293 8480.

The Greatest Hits of Motown – How Sweet It Is: 7.30pm, tickets from £13, Theatre Royal Brighton, www.atgtickets.com.

SATURDAY, JANUARY 18

GIGS

Hello Again...A Tribute to Neil Diamond: 7.30pm, tickets from £13, Theatre Royal Brighton, www.atgtickets.com.

SUSSEX ALL-DAY SINGAROUND: Royal Oak, Barcombe, free, 11am-11pm. First an hour of informal tunes while people arrive. Then the singing starts, with a break from 6pm-7pm. Finishing with a good hour of glorious choruses. Ballads and the occasional instrumental party piece will be very welcome too.

SUNDAY, JANUARY 19

GIGS

ENGLISH TUNES SESSION: Elephant & Castle, White Hill, Lewes, free, 12pm-3pm. Pub food on sale.

MONDAY, JANUARY 20

COMEDY

CULT HERO X KOMEDIA: Easy Life Outstore. 7pm, £8, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 0845 293 8480.

GIGS

THE ROCK HOUSE: 7pm, £3, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 0845 293 8480. This monthly music night that opens your ears to the best bands around.

TUESDAY, JANUARY 21

COMEDY

KOMEDIA NEW COMEDY AWARD: In association with Comic Boom and Victoria Nangle. 8pm, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 0845 293 8480. Semi-final – MC Archie Maddocks, Dinesh Nathan, Jade Gebbie, Katie Price, Lily Phillips, Joshua Mays, Kirsten Brown, Hannah Fairweather, Vittorio Angelone.

WEDNESDAY, JANUARY 22

GIGS

THE TESKEY BROTHERS: 7.30pm, Concorde 2, Madeira Drive, Brighton, www.concorde2.co.uk, 01273 673311.

STAGE

Blithe Spirit: Until January 25, from £13, 7.45pm, Thursday and Saturday 2.30pm and 7.45pm, Theatre Royal Brighton, www.atgtickets.com.

Hailsham Theatres – Sleeping Beauty: Until January 26, various times, £9.50 (adult), £7 (concession – OAPS and kids under 16), Hailsham Pavilion, 01323 841414, hailshampavilion.co.uk.

THURSDAY, JANUARY 23

GIGS

OPHELIA RAY: 7.30pm, £8, Komedia, 44-47 Gardner Street, Brighton, 0845 293 8480.

CINEMA (by Jane Bullen)

BRIGHTON

Cineworld Brighton Marina (0871 200 2000): 1917 (15) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 2.50, 5.30, 8.10; Sat & Sun 11.20, 2.10, 5.10, 8.00. Bad Boys For Life (15) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 3.00, 5.50, 8.40; Sat 11.40, 2.30, 5.20, 8.15; Sun 2.30, 5.20, 8.15. Bombshell (15) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 2.40, 8.00; Sat & Sun 3.20, 8.30. Frozen II (U) Sat & Sun 11.10. Jumanji: The Next Level (12A) Fri, Wed & Thu 5.40; Sat & Sun 5.00. Little Women (U) Sat & Sun 12.20. Star Wars: The Rise Of Skywalker (12A) Fri, Wed & Thu 2.30, 8.30; Sat & Sun 1.50, 7.45; Mon & Tue 4.30. The Gentlemen (18) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 5.20; Sat & Sun 5.50. Movies For Juniors: Toy Story 4 (U) Sat & Sun 10.00. Unlimited Screening: Like A Boss (15) Mon 7.45. BBC Children In Need: The Personal History Of David Copperfield (PG) Tue 7.45.

Duke Of York’s (0871 902 5728): 1917 (15) Fri 10.00, 12.40, 3.20, 6.00, 8.45; Sat 12.40, 3.20, 6.00, 8.45; Sun 12.15, 3.00, 5.45, 8.30; Mon 12.30, 3.15, 6.00, 8.45; Tue & Thu 6.00, 8.45; Wed 11.00, 3.00, 6.00, 8.45; Silver Screen: Tue 12.40, 3.20; Thu 10.00, 12.40, 3.20. Kids’ Club: The Addams Family (PG) Sat 10.30. Autism Friendly: Abominable (U) Sun 10.00. Toddler Time: Peg + Cat: The Magic Uke Problem (U) Mon 10.30.

EAST GRINSTEAD

Scott Cinemas – The Atrium Cinema (01342 321666): Little Women (U) Fri & Mon-Thu 2.30, 5.20; Sat & Sun 5.20. 1917 (15) Fri, Sat, Mon, Tue, Wed & Thu 2.50, 5.40, 8.30; Sun 2.20, 5.10, 8.00. JoJo Rabbit (12A) Fri-Thu 8.10. Bad Boys For Life (15) Fri, Sat, Mon, Tue, Wed & Thu 2.40, 5.30, 8.20; Sun 2.20, 5.15, 8.10. Star Wars: The Rise Of Skywalker (12A) Sat & Sun 2.20. Kids Crew: Abominable (U) Sat 10.20. Kids Crew: A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon (U) Sat 10.20. Jumanji: The Next Level (12A) Sat & Sun 11.40. Spies In Disguise (PG) Sat 12.15; Sun 12.00. Frozen II (U) Sat 12.25; Sun 11.55. Silver Screen: The Goldfinch (15) Wed 10.30.

EASTBOURNE

Cineworld At The Beacon (0330 333 4444): 1917 (15) Fri, Sat, Sun, Wed & Thu 12.10, 1.40, 3.00, 4.30, 5.50, 7.30, 8.40; Mon & Tue 12.10, 1.40, 3.00, 4.30, 5.50, 8.40. Bad Boys For Life (15) Fri-Thu 12.20, 3.10, 6.00, 7.40, 8.50. Bombshell (15) Fri-Thu 12.30, 3.10, 5.50, 8.30. Frozen II (U) Sat & Sun 11.00. JoJo Rabbit (12A) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 5.10; Sat & Sun 5.00. Jumanji: The Next Level (12A) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 12.40, 2.40, 5.30; Sat & Sun 11.40, 2.30, 5.20. Little Women (U) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 2.00, 8.20; Sat & Sun 1.50, 8.10. Spies In Disguise (PG) Sat & Sun 11.20. Star Wars: The Rise Of Skywalker (12A) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 1.50, 5.00, 8.10; Sat & Sun 10.50, 2.00, 5.10, 8.20. Movies For Juniors: The Addams Family (PG) Sat & Sun 10.10. The Gentlemen (18) Fri, Mon, Tue, Wed & Thu 12.00, 3.40, 6.20, 9.00; Sat & Sun 1.00, 3.40, 6.20, 9.00. Movies For Juniors: Toy Story 4 (U) Sat & Sun 10.30. Unlimited Screening: Like A Boss (15) Mon 7.45. BBC Children In Need: The Personal History Of David Copperfield (PG) Tue 7.45.

HAILSHAM

Pavilion (01323 841414): Ordinary Love (12A) Fri 7.45.

LEWES

Depot (01273 525354, lewesdepot.org): 1917 (15) Fri 12.15, 3.00, 5.45, 8.30; Sat 11.15, 1.45, 4.15, 8.45; Sun 12.45, 3.30, 6.00, 8.30; Mon 12.30, 3.15, 6.00, 8.30; Tue 4.00, 6.30, 8.45; Wed 12.00, 2.45, 5.45, 8.30; Thu 10.45, 3.45, 6.15, 8.45. Bombshell (15) Fri 3.45, 6.15, 8.45; Sat 4.00, 6.30, 8.45; Sun 3.30, 5.45, 8.30; Mon 3.30, 6.15, 8.45; Tue 12.00, 6.15, 9.00; Wed 3.30, 6.00, 8.45; Thu 3.30, 6.00, 8.30; Parent & Baby: Tue 12.00. A Hidden Life (12A) Fri 12.15, 7.30; Sat 11.15, 5.15; Sun 1.30, 7.30; Mon 1.15, 7.30; Tue 2.30, 7.15; Wed 12.00, 5.00; Thu 1.30, 7.45. Little Women (U) Fri 11.45; Sat 2.40; Sun & Thu 10.45; Mon 10.30; Tue & Wed 2.15. Uncut Gems (15) Fri 2.30; Sun & Mon 4.45; Thu 5.00. JoJo Rabbit (12A) Fri 5.15; Sat 1.30; Sun & Thu 1.15; Mon 1.00; Tue 5.00; Wed 11.45. Purple Rain (15) Sat 7.30. Coppelia (12A) Tue 1.00. A Young Patriot (tbc) Wed 8.30. Spies In Disguise (PG) Sat & Sun 11.00; Depot Film Quiz, Tue 19.30.

NEWHAVEN

Hillcrest Centre (01273 512376): (Next film January 25.)

SEAFORD

Seaford Community Cinema, Barn Theatre (www.seafordcinema.org): (Next film Jan 31.)

UCKFIELD

Picture House (01825 764909): 1917 (15) Fri 11.15, 2.20, 5.50, 6.00, 8.20, 8.35; Sat 10.00, 1.00, 3.30, 5.50, 6.00, 8.20, 8.30; Sun 10.15, 12.40, 3.10, 5.50, 6.00, 8.30; Mon 11.15, 2.20, 3.50, 6.00, 8.35; Tue 11.15, 2.20, 6.00, 8.35; Wed 11.15, 2.20, 5.15, 6.00, 8.35; Thu 1.30, 4.00, 6.00, 8.35; Parent & Baby: Thu 10.45. Little Women (U) Fri 11.00, 2.10, 5.40, 8.25; Sat 12.15, 3.00, 5.40, 8.25; Sun 3.05, 5.40, 8.25; Mon, Tue & Wed 11.00, 2.10, 5.45, 8.30; Thu 2.10, 5.45, 8.30; Parent & Baby: Thu 11.15. JoJo Rabbit (12A) Fri 2.30; Sat 3.25; Sun 12.45; Mon 11.00, 1.30; Tue & Wed 11.30, 2.30; Parent & Baby: Thu 11.00. Star Wars: The Rise Of Skywalker (12A) Fri 11.30; Sat 12.30; Sun 11.15, 8.20. Frozen II (PG) Sat 10.00; Sun 10.25. Picture House Pioneers: Hot Fuzz (15) Tue 6.00. Member Only Advance Screening: The Personal History Of David Copperfield (PG) Tue 8.30. Saturday Morning Movie: A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon (PG) Sat 10.30. 42nd Street: The Musical (PG) Sun 3.00. NT Live Encore: The Lehman Trilogy (12A) Mon 7.00. Matthew Bourne’s Romeo And Juliet (12A) Wed 8.30. NT Live Encore: A Midsummer Night’s Dream (12A) Thu 7.15. Royal Opera House Encore: Sleeping Beauty (12A) Thu 2.00.

